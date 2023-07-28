Причиною цього стали страйки акторів і сценаристів Голлівуду.

Трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" перенесли на невизначений термін. Вона повинна була відбутися 18 вересня, проте на тлі страйку в Голлівуді все змінилося.

Видання Variety повідомляє про те, що отримало інформацію про перенесення премії, яку нібито вже отримали організатори "Еммі". Востаннє "посувати" дати доводилося після терактів 11 вересня 2001 року.

"Хоча точну дату не визначено (і не очікується, що її оголосять до початку серпня), раніше вже стало відомо, що Fox планує випустити шоу в ефір у січні 2024 року, в той час як Телеакадемія наполягала на даті у листопаді", - зазначає видання.

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Ще минулого тижня в Телеакадемії заявили, що уважно стежать за ситуацією зі страйками. Усі сподіваються на те, що переговори пройдуть успішно, а після цього актори і всі співробітники Голлівуду знову повернуться до роботи.

Що відомо про страйк у Голлівуді

В середині липня у Голлівуді почався масштабний страйк. Причиною "бунту" стали невдалі переговори Альянсу продюсерів кіно і телебачення (AMPTP) з профспілкою SAG-AFTRA.

Актори, сценаристи і всі співробітники Голлівуду відмовляються працювати до перегляду зарплат і поліпшення умов для праці. У період страйку ніхто не знімається у фільмах, не дає інтерв'ю і навіть не з'являється на прем'єрах нових кінокартин.

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