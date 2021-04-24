Головну роль, як і в минулих сезонах, виконає Майкл Сі Хол.

У мережі з’явився офіційний тизер ще одного сезону легендарного серіалу про серійного маніяка-детектива «Декстер».

Читайте також"Холостяк" у 8 випуску хотів вигнати одразу двох дівчат, та щось пішло не так (фото)

Відео опубліковано на офіційній сторінці Dexter on Showtime у Twitter.

Новий сезон «Декстера» складатиметься з 10 серій. Роботою над проектом займеться продюсер і сценарист Клайд Філліпс, який створив перші чотири сезони серіалу.

Головну роль, як і в минулих сезонах, виконає Майкл Сі Хол.

На ролику можна помітити сокиру, врізану у шматок дерева на тлі природи. На задньому плані палає вогонь.

«Немає нічого кращого, ніж повернутися до природи. Моя натура», – звучить закадровий голос Майкла Сі Хола.

Про що серіал

Серіал розповідає про експерта-криміналіста Декстера Моргана, який вбиває серійних вбивць і маніяків.

Виходив в ефір з 2006 по 2013 рік і закінчився тим, що головний герой стає дроворубом та починає вести життя на самоті.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Яна Ставська