В український прокат фільм вийде 22 лютого 2024 року.

Вийшов перший трейлер фільму жахів "Прокляття Беґхед" (Baghead) від творців культової хорор-франшизи "Воно".

Нова стрічка розповідаж про молоду дівчину Айріс, яка отримує в спадок від давно зниклого з її життя батька будівлю колишнього паба. Втім, невдовзі вона відкриває страшний секрет – у будівлі живе сутність, яку називають Беґхед. Вона дає людям можливість поговорити з мертвим, але лише 2 хвилини. Живі вважають, що можуть контролювати створіння, але це зовсім не так – і за все доведеться заплатити свою ціну.

Режисером фільму став Альберто Корредор, який у 2017 році зняв оригінальний короткометражний фільм "Беґхед". Тоді стрічка стала справжнім хітом на міжнародних фестивалях, а згодом отримала культовий статус серед поціновувачів жанру.

Головну роль у стрічці виконала Фрея Аллан, найбільш відома глядачам за роллю Цірі в екранізації фентезійної саги "Відьмак". Зовсім скоро акторку можна буде побачити у блокбастері "Королівство планети мавп".

Також важлива роль у новому хорорі дісталася британцю Джеремі Ірвіну, який прославився у номінованній на "Оскар" історичній драмі Стівена Спілберга "Бойовий кінь", хітовому мюзіклі "Мама Міа 2" та авантюрній стрічці "Клуб молодих мільрдерів". Незабаром Ірвін з’явиться в продовженні іншого культового хорора – "Повернення до Сайлет Гілл".

Крім того, у стрічці задіяні Сафрон Біроуз ("Троя", "Пограбування на Бейкер-Стріт", серіали "Ти" та "Моцарт у джунглях"), Нед Денней (серіал "Гострі картузи") та зірка шоу "Бріджертони" Рубі Баркер.

Як повідомила кінокомпанія Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 22 лютого 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: