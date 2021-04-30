Дія картини розгорнеться напередодні Нового року в розкішному швейцарському готелі.

Режисер Роман Поланскі планує зняти новий фільм - це буде драма під назвою "Палац".

Читайте також"Нова жертва" відомого режисера: німецька актриса звинуватила Романа Поланскі в згвалтуванніСценарій картини написав сам Поланскі спільно зі своїм польським колегою Єжи Сколімовським. Це не перша їхня спільна робота - вони також виступили співавторами фільму "Ножем у воді" 1962 року.

Дія картини розгорнеться напередодні Нового року в розкішному швейцарському готелі, в якому "переплітаються долі гостей і тих, хто їх обслуговує".

Інші деталі сюжету поки не розкриваються. Також не вказується і дата виходу, передає 112ua.tv з посиланням на Variety.

Кар'єра Романа Поланскі

У 70-х Поланскі був звинувачений у спокушанні 13-річної Саманти Геймер, після чого він уклав угоду зі слідством і втік з США. Справа все ще не закрита, до того ж його звинуватили в домаганнях ще кілька жінок.

У 2018 році Поланскі виключили з Американської кіноакадемії.

У 2020 році Французька кіноакадемія подала у відставку через Романа Поланскі. Члени Ради прислухалися до закликів феміністських організацій і сотень акторів і режисерів, які вважають, що потрібно бойкотувати фільм Романа Поланскі "Офіцер і шпигун", який був номінований на "Сезар" в декількох категоріях.

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Автор: Ірина Погоріла