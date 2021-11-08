Сингл увійде в їхній новий альбом Rock Believer, із яким рокери планують відправитися у світове турне.

Рок-група Scorpions представила новий кліп на пісню Peacemaker з їхнього нового альбому Rock Believer, вихід якого запланований на кінець лютого 2022 року.

Читайте такожПол Маккартні розповів, через кого розпалися The Beatles

Відео було опубліковано на офіційному каналі Scorpions в Youtube.

"Перше, що спало мені на думку, це Приспів: "Миротворець, Миротворець. Поховайте трунаря". Я просто грав з цими словами. У той час, коли так багато людей померло і все ще вмирає від COVID, руйнівних воєн та інших безглуздих злочинів, виникає відчуття, що трунар повинен працювати понаднормово. У мирному світі після пандемії настане час для правління миротворця. Це образ, який мені дійсно подобається", - розповів фронтмен Клаус Майне про створення нової пісні.

Новий альбом Scorpions стане 19-м за рахунком. Авторами пісень, які увійдуть до нього, виступили Клаус Майне і Рудольф Шенкер. З альбомом Rock Believer рокери планують відправитися у світове турне.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2020 року Scorpions випустили пісню Sign of Hope на підтримку боротьби з пандемією коронавірусу.

На думку музикантів, нова композиція мала стати "символом надії" в період, коли весь світ бореться з COVID-19.

Scorpions - німецька англомовна рок-група, створена в 1965 році в Ганновері. Грає як класичний хард-рок, так і ліричні гітарні балади. У листопаді 2017 року вони виступили в Києві в рамках туру Crazy World.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій