Легендарні Scorpions прибули до Києва (фото)

Сьогодні, 10 листопада, гурт Scorpions прилетів до Києва. Журналісти зустріли музикантів в аеропорту "Бориспіль", знаменитих гостей прийняли у VIP-терміналі.

Фанатів гурту в аеропорту не було. Зате кожного учасника групи чекала окрема машина представницького класу, передає ТСН.

Як відомо, це вимога самих музикантів, щоб кожного зустрічало окреме авто, але однієї марки й року випуску. Крім того, багаж музикантів везуть окремою вантажівкою.

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Музиканти були одягнені в чорне з голови до ніг, дуже швидко поринули у свій транспорт і поїхали в готель.

Scorpions приїхали до Києва у рамках туру Crazy World, якому дали назву альбому гурту 1990 року. Рокери виступлять 11 листопада у столичному Палаці Спорту.

Зазначимо, що це третій концерт Scorpions у Києві за останні чотири роки. У минулому році група приїжджала в рамках ювілейного туру. Рокери виконали один з своїх хітів на тлі українського прапора.