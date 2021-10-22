Продовження міні-серіалу "Секс і місто" отримало назву And Just Like That ("І просто так..."). Він вийде в грудні 2021 року.

Шанувальники серіалу "Секс і місто" продовжують стежити за новинами про продовження шоу. Цього разу приводом для обговорення в мережі стали знімки зі знімального майданчика, де Сара Джессіка Паркер (в серіалі - Керрі Бредшоу) цілується з чоловіком, і це не Кріс Нот (Містер Біг в "Сексі...").

Читайте такожСтало відомо, коли вийде новий сезон серіалу "Секс і місто"На опублікованих на сайті People знімках пара цілується і ніжно дивиться один на одного. Можливий новий коханий Керрі в "Сексі і місті" - чоловік, якого зіграє актор Джон Тенні, зірка серіалу "Шукач".

Тепер фанати серіалу мізкують над тим, що ж сталося у стосунках Керрі Бредшоу і Містера Біга.

"Секс і місто": що відомо про серіал

"Секс і місто" - американський серіал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Він виходив з 1998 по 2004 рік. Телесеріал заснований на однойменній книзі журналістки й письменниці Кендес Бушнелл.

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг: вони вільно обговорюють питання сексу, кохання та кар'єри. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним - Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон і Кім Кеттролл. Остання (виконавиця ролі Саманти) відмовилася від зйомок продовження серіалу.

У 2021 році почалася робота над продовженням "Сексу і міста"- серіалом "І просто так...".

Раніше HBO Max на своєму YouTube-каналі опублікував тизер перезапуску багатосерійної стрічки. Вийшов він недовгим, але інтригуючим.

Автор: Ольга Робейко