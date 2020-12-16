Хоррор-серіал "Будинок з прислугою" продовжили ще на один сезон

Прем'єра другого сезону запланована на 15 січня 2021 року.

Сервіс Apple TV+ продовжив хоррор-серіал "Будинок з прислугою" на третій сезон. Читайте такожОпубліковано трейлер фільму про Біллі Айліш (відео)Про це повідомляє Variety. Рішення було прийнято ще до виходу другого сезону. Серіал "Будинок з прислугою": що відомо Телевізійний серіал в жанрі хоррор режисера М. Найта Шьямалана.

Перший сезон вийшов на екрани 28 листопада 2019 року, прем'єра другого сезону відбудеться 15 січня 2021 року.

Головні ролі виконують Лорен Емброуз, Тобі Кеббелл, Руперт Грінт і Нелл Тайгер фрі. Серіал розповідає про сімейну пару, яка переживає загибель сина. Щоб впоратися з горем, герої відправляються до психолога, який радить купити "живу" ляльку. Коли у дитини з'являється молода няня, в будинку починаються дивні події. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter