Серіал "Будинок з прислугою" продовжили / постер
Сервіс Apple TV+ продовжив хоррор-серіал "Будинок з прислугою" на третій сезон.
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Рішення було прийнято ще до виходу другого сезону.
Серіал "Будинок з прислугою": що відомо
- Телевізійний серіал в жанрі хоррор режисера М. Найта Шьямалана.
- Перший сезон вийшов на екрани 28 листопада 2019 року, прем'єра другого сезону відбудеться 15 січня 2021 року.
- Головні ролі виконують Лорен Емброуз, Тобі Кеббелл, Руперт Грінт і Нелл Тайгер фрі.
Серіал "Будинок з прислугою" продовжили / фото justwatch
- Серіал розповідає про сімейну пару, яка переживає загибель сина. Щоб впоратися з горем, герої відправляються до психолога, який радить купити "живу" ляльку. Коли у дитини з'являється молода няня, в будинку починаються дивні події.
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