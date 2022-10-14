Серіал розповість про переплетення життів двох сімей, що живуть в сільській місцевості Онтаріо.

У Канаді оголосили акторський склад міні-серіалу "Графство Ессекс", прем'єра якого відбудеться на каналах CBC і CBC Gem взимку 2023 року.

Про це заявила виконавчий продюсер і генеральний директор First Generation Films (FGF) Крістіна Піовесан.

Головних героїв на екранах втілять Моллі Паркер, Брайан Дж. Сміт, Стівен Макхетті, Фінлі Войтак-Хіссонг і Кевін Дюран.

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Серіал "Графство Ессекс" заснований на графічному романі Джеффа Леміра. Шоу розповість про переплетення життів двох сімей, що живуть в сільській місцевості Онтаріо. У ньому досліджують, як втрати, зради і травми можуть вплинути на покоління, і як спокуту можна знайти через зв'язок між людьми.

"Ця емоційно сильна і образна історія втрати і самотності в сільській місцевості Онтаріо говорить про наше спільне прагнення краще порозумітися один з одним унаших власних сім'ях і спільнотах, і ми не можемо дочекатися, коли цей винятковий акторський склад представить героїв Джеффа і його бачення життя", – сказала генеральний менеджер з розваг, фактів і спорту CBC Саллі Катто.

"Графство Ессекс": про що розповість серіал

Серіал покаже, що незважаючи на видимість згуртованої спільноти, багато жителів графства Ессекс ізольовані і самотні. Одинадцятирічний Лестер (Фінлі Войтак-Хіссонг) переїхав до свого дядька Кена (Брайан Дж. Сміт) після смерті матері. Кен, стійкий фермер, повинен боротися зі своїм горем і страхами, виховуючи Лестера, поки сам Лестер шукає батька в Джиммі (Кевін Дюран) — людині, яка ледь може подбати про себе.

Енн (Моллі Паркер), медсестра і мати, яка, все життя піклуючись про інших, опиняється на роздоріжжі, коли її дочка їде до університету. Коли Енн бере на себе турботу про свого відчуженого дядька Лу (Стівен Макхетті), який страждає від прогресуючого недоумства і привидів свого минулого, вона починає розкопувати сімейні секрети.

Саме через Лу і Лестера глядач потрапляє в світ магічного реалізму. Дійсність Лу починає зливатися з його минулим, і його буквально переслідують власні спогади. Глядачі зможуть побачити, як Лестер тікає в свій уявний світ, щосили намагаючись подолати нищівне горе.

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Раніше вийшов інший серіал за коміксом канадського письменника Джеффа Леміра – Sweet Tooth ("Ласун"). Сюжет розповів про постапокаліптичний світ гібридів людей і тварин.

Ви також можете подивитися добірку найкращих серіалів жовтня. На екрани вийшли такі шоу як "Інтерв'ю з вампіром", "Вокер: незалежність", "Клуб опівнічників", "Вінчестери", "Шантарам", "Кабінет курйозів Гільєрмо дель Торо" і багато іншого.