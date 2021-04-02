У Netflix підтвердили, що другий сезон «Відьмака» вийде в 2021 році.

Стрімінговий сервіс Netflix завершив зйомки другого сезону популярного серіалу «Відьмак» у британських локаціях. Таким чином, творцям шоу нарешті вдалося відзняти весь необхідний матеріал.

Про це повідомляється на офіційній сторінці серіалу в Facebook.

«Це завершення другого сезону! Білий вовк чекає на вас на континенті», - йдеться в повідомленні, яке супроводжує фото актора Генрі Кавілла, виконуючого головну роль в серіалі.

Також Netflix показала невеликій ролик про зйомки другого сезону «Відьмака», зазначивши, що в непростих зйомках були задіяні 15 локацій, 89 акторів і 1200 членів команди.

При цьому в Netflix підтвердили, що другий сезон «Відьмака» вийде в 2021 році.

Як повідомляє Variety, процес зйомок кілька разів призупинявся за останній рік через триваючу пандемію COVID-19.

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«Було фантастично знімати «Відьмака» тут, у Великобританії. Ми знімали в деяких неймовірних місцях, включаючи Fountains Abbey, Blea Tarn, Hodge Close, Frensham Ponds і, звичайно ж, в нашому затишному будинку в Arborfield Studios. Ми зібрали кращих британських талантів і команду, які були пристрасними, професійними і блискучими партнерами, завдяки такому складному і безпрецедентному досвіду зйомок. Тепер ми не можемо дочекатися, коли всі побачать всю важку роботу, виконану над цим продуктом», - розповіла шоураннер і виконавчий продюсер «Відьмака» Лорен Шмідт Хіссріх.

Також наголошується, що Netflix розкрив, про що буде основна сюжетна лінія серіалу: «Переконаний, що Йенніфер загинула в битві при Соддені, Геральт з Рівії приводить принцесу Ціріллу в найбезпечніше місце, яке він знає - в будинок свого дитинства Каєр Морхен. У той час як королі, ельфи, люди і демони континенту прагнуть до панування за його стінами, він повинен захистити дівчину від чогось набагато більш небезпечного: таємничої сили, якою вона володіє всередині».

До своїх ролей у другому сезоні «Відьмака» повернулися Генрі Кавілл, Фрейя Аллан і Аня Чалотру. Також в серіалі з'явиться кілька нових персонажів у виконанні Аджоа Андо («Бріджертони»), Кім Бодніа («Вбиваючи Єву»), Кессі Клер («Цей чудовий новий світ»), Ліз Карр («Безмовний свідок»), Грем Мактавіш («Чужоземка»), Кевін Дойл («Абатство Даунтон»), Саймон Келлоу («Чотири весілля і похорони») і Кріс Фултон («Бріджертони»).

Серед режисерів серіалу - Стівен Сурджик («Академія Амбрелла»), Сара О'Горман («Прокляті»), Ед Базалгетт («Останнє королівство») і Луїза Хупер («Чит»).

Нагадаємо, серіал «Відьмак» заснований на книгах і оповіданнях польського письменника Анджея Сапковського. Головним героєм серії є Геральт з Рівії - відьмак-найманець, який за гроші знищує всіляких монстрів, які становлять загрозу для життя людей.

Прем'єра серіалу відбулася 20 грудня 2019 року на стрімінг-сервісі Netflix. За перший місяць після виходу перший сезон подивилися більше 76 мільйонів глядачів. Ще до його виходу був офіційно анонсований другий сезон, який спочатку обіцяли випустити в 2020 році. Однак через пандемію коронавірусу зйомки постійно переносилися.

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Переклад: Марина Григоренко