В український прокат фільм має вийти 21 грудня 2022 року.

Вийшов перший трейлер комедійного супергеройского екшну "Шазам! Лють Богів" (Shazam! Fury of the Gods), що стане сиквелом фільму 2019 року, а також тринадцятим фільмом за рахунком з розширеного всесвіту DC після "Чорного Адама".

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм має вийти 21 грудня 2022 року.

У новому фільмі глядачі побачать нові пригоди підлітка Біллі Бетсона, який, ромовивши чарівне слово "ШАЗАМ!", перетворюється на своє доросле альтер его – супергероя Шазама.

Головні ролі в фільмі виконали Закарі Лівай ("Тор: Раґнарок", "Шазам!"), Ашер Ейнджел ("Шазам!"), Джек Ділан Грейзер (дилогія "Воно"), Адам Броді ("Перспективна дівчина"), Джимон Хонсу ("Форсаж 7"), Хелен Міррен ("Калігула", "Форсаж: Хоббс і Шоу"), Люсі Лью ("Ангели Чарлі", "Вбити Білла"). Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія", "Білосніжка") та інші.

Режисером фільму виступив Девід Ф. Сандберг ("Шазам!", "Анабель 2: Створення").

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