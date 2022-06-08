В український прокат фільм має вийти 20 жовтня 2022 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила перший трейлер супергеройського фільму "Чорний Адам" (Black Adam) з Дуейном "Скелею" Джонсоном в головній ролі.

Ролик був опублікований на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine.

В український прокат фільм має вийти 20 жовтня 2022 року.

"Чорний Адам" є спін-оффом стрічки "Шазам!" 2019 року (хоча спочатку персонаж збиралися представити саме в цьому фільмі) й одинадцятим фільмом Розширеного всесвіту DC після "Загону самогубців: Місія навиліт". Головні ролі виконали: Дуейн Джонсон, Ной Сентінео, Елдіс Ходж, Сара Шахі, Квінтесса Суінделл і Пірс Броснан.

Режиммером фільму виступить Жауме Колет-Серра, який раніше зняв "Круїз в Джунглях" зі "Скелею".

Чорний Адам спочатку був суперлиходієм в коміксах видавництва DC Comics, хоча пізніше його образ переписували під антигероя, що намагається очистити своє ім'я.

Події фільму розгортаються через майже 5000 років з тих пір, як стародавні боги зробили Чорного Адама всемогутнім, і відразу ж ув'язнили його. Однак він звільнився зі своєї земної гробниці, й тепер рветься показати сучасному світу свою унікальну форму правосуддя.

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