Відео було знято в домашніх умовах \ скріншот з відео
Шон Мендес і Каміла Кабельо випустили кліп на різдвяну пісню під назвою The Christmas Song.
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Ролик знятий вдома на карантині - в ньому пара танцює, проводить час біля багаття і грає з цуценям на прізвисько Тарзан.
"З любов'ю, Шон, Каміла і Тарзан", - написано в кінці відео.
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