Дует випустив відео на різдвяну пісню.

Шон Мендес і Каміла Кабельо випустили кліп на різдвяну пісню під назвою The Christmas Song.

Читайте такожЛегендарний гурт AC / DC випустив новий альбом (відео)Вона стала третім релізом дуету артистів після I Know What You Did Last Summer і хіта Señorita.

Ролик знятий вдома на карантині - в ньому пара танцює, проводить час біля багаття і грає з цуценям на прізвисько Тарзан.

"З любов'ю, Шон, Каміла і Тарзан", - написано в кінці відео.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН