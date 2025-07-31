Сценарист оригінального фільму вже провів з ними зустрічі.

Майкі Медісон ("Одного разу в Голлівуді", "Анора") і Джеремі Аллен Вайт (серіали "Ведмідь", "Безсоромні") претендують на головні ролі в сиквелі "Соціальної мережі" (2010), над яким працює сценарист першої частини Аарон Соркін.

Хоча офіційні пропозиції акторам ще не зроблені, Соркін уже провів із ними зустрічі з приводу картини. Фільм поки що перебуває на ранній стадії розробки і ще не отримав "зелене світло" від студії Sony, пише Variety.

У Sony відмовилися коментувати можливий кастинг.

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Що відомо про потенційне продовження "Соціальної мережі"

Соркін має виступити сценаристом і режисером продовження оригінального фільму, знятого Девідом Фінчером 2010 року.

Якщо перший фільм розповідав про створення соціальної мережі Facebook і стрімкий зліт її засновника Марка Цукерберга, то сиквел буде заснований на розслідуванні "Facebook Files" Джеффа Хорвіца. Ця серія статей, опублікована в The Wall Street Journal 2021 року, викрила шкідливий вплив Facebook на підлітків, а також усвідомлене поширення дезінформації, яке, як стверджується, сприяло політичному насильству.

Продюсерами сиквела виступають Тодд Блек, Пітер Райс, Аарон Соркін і Стюарт Бессер.

Акторський склад фільму

Медісон нещодавно отримала "Оскар" за роль в інді-драмі Шона Бейкера "Анора" про сина російського олігарха і "танцівницю для дорослих". Найближчим часом акторка зніметься разом із Кірстен Данст у фільмі "Рептилія" і, за повідомленнями, веде переговори про участь у "Маска Червоної Смерті" від студії A24.

Вайт, відомий за серіалом "Ведмідь" від FX, за який отримав дві поспіль премії "Еммі", цієї осені виконає роль музиканта Брюса Спрінгстіна в байопіку "Позбав мене від небуття". Також він озвучить Ротту Хатта в прийдешньому фільмі франшизи "Зоряні війни" під назвою "Мандалорець і Грогу".

"Соціальна мережа" 2010 року

В оригінальному фільмі головну роль Марка Цукерберга виконав Джессі Айзенберг, який зіграв разом з Ендрю Гарфілдом, Джастіном Тімберлейком і Армі Гаммером.

Поки незрозуміло, чи повернеться Айзенберг до своєї ролі в продовженні.

Фільм 2010 року отримав вісім номінацій на "Оскар" і виграв у трьох категоріях: найкращий адаптований сценарій, найкращий монтаж і найкращий оригінальний саундтрек. Світові касові збори склали 226 мільйонів доларів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Facebook зовсім нещодавно визнали найтоксичнішою соціальною мережею для активістів. Опитування проводили з листопада 2024 по березень 2025 року.

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