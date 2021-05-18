Зовсім скоро почнеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення". Минулого року через пандемію коронавірусу шоу вирішили не проводити, що засмутило його прихильників. Цьогоріч конкурс проводиться в місті Роттердам в Нідерландах. В першому півфіналі свої виступи покажуть 16 країн, серед яких буде Україна. Нашу країну представляє гурт народно-електронної музики Go_A з піснею "Шум",
Де та о которій дивитися напівфінал
Перший півфінал Євробачення відбудеться 18 травня, у вівторок, а другий – у четвер 20 травня. В суботу 22 травня нас очікує яскравий фінал.
Перший напівфінал почнеться 18 травня о 22:00 по Києву. На ньому будуть виступати країни в такому порядку:
- Литва
- Словенія
- Росія
- Швеція
- Австралія
- Північна Македонія
- Ірландія
- Кіпр
- Норвегія
- Хорватія
- Бельгія
- Ізраїль
- Румунія
- Азербайджан
- Україна
- Мальта
Тож виступ України можна буде подивитися під ранок. Вести трансляцію Євробачення в Україні будуть телеканали СТБ и UA:Перший. УНІАН також буде слідкувати за шоу в текстовому форматі.
Що відомо про "Євробачення 2021"
Конкурс проводиться в Нідерландах, що стали переможцями в 2019 році. Кількість глядачів в залі буде зменшено с метою дотримання соціальної дистанції. Всі глядачі мають отримати негативний тест на коронавірус. Ведучими конкурсу стануть актриса Шанталь Янзен, співачка Едсілія Ромблі і співак і шоумен Ян Сміт.
Україна за прогнозами букмекерів має шанс на перемогу в цьому році. Вперше за 15 років представники України заспівають пісню повністю українською мову. Відео з репетиції пісні "Шум" опинилося в трендах YouTube.
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