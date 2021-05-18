До найочікуванішого міжнародного пісенного конкурсу залишилося зовсім трохи часу.

Зовсім скоро почнеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення". Минулого року через пандемію коронавірусу шоу вирішили не проводити, що засмутило його прихильників. Цьогоріч конкурс проводиться в місті Роттердам в Нідерландах. В першому півфіналі свої виступи покажуть 16 країн, серед яких буде Україна. Нашу країну представляє гурт народно-електронної музики Go_A з піснею "Шум",

Де та о которій дивитися напівфінал

Перший півфінал Євробачення відбудеться 18 травня, у вівторок, а другий – у четвер 20 травня. В суботу 22 травня нас очікує яскравий фінал.

Перший напівфінал почнеться 18 травня о 22:00 по Києву. На ньому будуть виступати країни в такому порядку:

Литва Словенія Росія Швеція Австралія Північна Македонія Ірландія Кіпр Норвегія Хорватія Бельгія Ізраїль Румунія Азербайджан Україна Мальта

Тож виступ України можна буде подивитися під ранок. Вести трансляцію Євробачення в Україні будуть телеканали СТБ и UA:Перший. УНІАН також буде слідкувати за шоу в текстовому форматі.

Що відомо про "Євробачення 2021"

Конкурс проводиться в Нідерландах, що стали переможцями в 2019 році. Кількість глядачів в залі буде зменшено с метою дотримання соціальної дистанції. Всі глядачі мають отримати негативний тест на коронавірус. Ведучими конкурсу стануть актриса Шанталь Янзен, співачка Едсілія Ромблі і співак і шоумен Ян Сміт.

Україна за прогнозами букмекерів має шанс на перемогу в цьому році. Вперше за 15 років представники України заспівають пісню повністю українською мову. Відео з репетиції пісні "Шум" опинилося в трендах YouTube.

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Автор: Катерина Пулатова