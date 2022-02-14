В український прокат фільм вийде 18 березня.

Вийшов перший тизер-трейлер еротичного трилера "Глибокі води" (Deep Water), головні ролі в якому зіграли двічі лауреат премії "Оскар" Бен Аффлек і нова голлівудська фатальна зірка Ана де Армас.

Як повідомляє vlg.film, фільм номінанта на премію "Оскар" Едріана Лайна ("9 з половиною тижнів", "Фатальний потяг", "Непристойна пропозиція", "Невірна") очікується в українських кінотеатрах вже з 18 березня.

Трилер "Глибокі води" є екранізацією бестселера Патриції Хайсміт, яка подарувала світу "Талановитого містера Ріплі". Адаптував роман для великого екрану творець "Ейфорії" Сем Левінсон і сценарист Зак Хелм.

У центрі сюжету фільму – на перший погляд, ідеальна подружня пара Віка і Мелінди, у яких є все, про що можна мріяти: чарівна дочка, розкішний будинок і успішні друзі. Але їхній шлюб перетворився на порочну гру, де вона навмисно не приховує свої зради, а він прощає їй все. Однак коли одного з її коханців знаходять мертвим, подружжя все сильніше затягують глибокі води підозр і брехні.

Крім Бена Аффлека ("Загублена", "Остання дуель", "Операція "Арго", "Ліга справедливості") і Ани де Армас ("Не час помирати", "Той, що біжить по лезу 2049", "Ножі наголо", "Сіра людина") в "Глибоких водах" також зіграли: Фін Уїттрок, відомий за картинами "Гра на пониження" та "Ла-Ла Ленд", а також франшизою "Американська історія жахів", Джейкоб Елорді з шоу "Ейфорія" та романтичної франшизи "Будка поцілунків", актор і драматург Трейсі Леттса, відомий за ролями в "Ford проти Ferrari", "Маленьких жінках", "Секретне досьє", зірка "Карткового дому" і "Хижі в лісі" Крістен Конноллі, а також Лів Рей Ховері з блокбастера "Персонаж" та трилера "Пастка".

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