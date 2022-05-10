Також у ролику назвали дату прем'єри нового сезону "Світу Дикого Заходу" – 26 червня 2022 року.

Телеканал HBO випустив тизер четвертого сезону науково-фантастичного серіалу "Світ Дикого Заходу" (Westworld).

Також у ролику нарешті названа дата прем'єри нового сезону телешоу – 26 червня 2022 року.

Тизер пропонує поглянути на те, якими в новому сезоні постануть головні герої серіалу у виконанні Еван Рейчел Вуд, Тенді Ньютон, Еда Харріса, Джеффрі Райта, Тесси Томпсон, Люка Хемсворта, Аарона Пола і Анжели Сарафян.

У тизері немає діалогів, замість цього під пісню Лу Ріда Perfect Day показаний набір науково-фантастичних кадрів антиутопічної версії Нью-Йорка, дивні пристрої і багато мух. HBO описує майбутній сезон як "похмуру Одіссею про долю розумного життя на Землі".

Відзначимо, американський науково-фантастичний серіал-вестерн "Світ Дикого Заходу" (Westworld) був створений для телеканалу HBO подружжям Лізою Джой і Джонатаном Ноланом (так-так, це молодший брат Крістофера Нолана, який написав сценарії до кількох його фільмів).

Події серіалу спочатку розгортаються у вигаданому футуристичному парку розваг "Світ Дикого Заходу", що населенний андроїдами. Парк за чималі гроші обслуговує високопоставлених і багатих гостей, які можуть займатися тут чим завгодно, не побоюючись відплати з боку роботів.

Перший сезон серіалу вийшов у жовтні 2016 року, зібравши при цьому захоплені відгуки як від глядачів, так і критиків, які хвалили його за візуальні ефекти, сюжет і акторську гру. Перші два сезони складалися з 10 епізодів, а третій і четвертий – з восьми.

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