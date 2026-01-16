Вийшов трейлер горору 'Жах', в якому Кіт Герінґтон і Софі Тернер грають закоханих

Світова прем'єра фільму запланована на 20 лютого 2026 року.

Кінокомпанія Lionsgate показала трейлер моторошного готичного горору "Жах" (The Dreadful), в якому екранні брат і сестра з "Гри престолів" Кіт Герінґтон і Софі Тернер грають закоханих.

Події фільму відбуваються у 15 столітті під час Війни троянд. Молода дівчина Енн та її свекруха Морвен живуть на задвірках суспільства, але поява людини з їхнього минулого стає поворотною в житті Енн.

Компанію британським зіркам "Гри престолів" на екрані склала оскароносна американська акторка Марсія Ґей Гарден, широкій аудиторії найбільш відома за франшизою "П'ятдесят відтінків сірого", серіалом "Новини", а також фільмами "Знайомтеся – Джо Блек", "Таємнича річка" та "Посмішка Мони Лізи".

Зняла стрічку ірансько-американська режисерка і сценаристка Наташа Кермані ("Щасливиця", "З/Л/О 85", "Сини Авраама: Історія Дракули").

Світова прем'єра фільму запланована на 20 лютого 2026 року, однак чи вийде він в Україні, наразі невідомо.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кіт Гарінґтон зізнався, що зйомки в цьому фільмі далися акторам важко, адже за вісім сезонів "Гри престолів" всі звикли вважати їх родиною. Коли ж настав час знімати перший поцілунок, вони обоє визнали сцену незручною й огидною.

