Компанія Paramount виграла гонку за придбання Warner Bros: про яку суму йдеться

Компанія Netflix відмовилася від боротьби за покупку Warner Bros. Discovery, пропустивши Paramount Skydance до перемоги в багатомільярдній угоді. Про це пише Bloomberg.

За підсумками багатомісячної боротьби за легендарну голлівудську студію Netflix офіційно виходить з торгів, вирішивши не підвищувати свою пропозицію, оскільки та ціна, яку запропонувала Paramount - близько $111 млрд або $31 за акцію, виявилася фінансово більш привабливою для акціонерів Warner Bros. Тепер угоду повинні схвалити регулятори.

Згідно зі звітами, Paramount тепер зможе завершити покупку Warner Bros., включаючи студійні, телевізійні та стрімінгові активи. Це завершує одну з найбільших і найбільш обговорюваних в Голлівуді угод за останні роки, яка могла докорінно змінити структуру медіаіндустрії.

У разі закриття угоди під контроль Paramount перейдуть великі франшизи та проекти, включаючи "Гаррі Поттера", "Володаря перстнів", "Друзів", "Гру престолів" і "Теорію великого вибуху".

Також компанії належать права на ігрову франшизу Mortal Kombat.

Відзначається, що особлива увага в рамках злиття прикута до долі телеканалу CNN. Якщо попередня домовленість з Netflix передбачала виділення каналу в незалежну структуру, то угода з Paramount Skydance дасть покупцеві повний контроль над медіагігантом.

Гендиректор Paramount Девід Еллісон раніше пообіцяв Дональду Трампу "радикальні зміни" в редакційній політиці CNN в обмін на підтримку угоди.

