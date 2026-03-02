Козловський вперше прокоментував звільнення з армії

Артист каже, що зараз не готовий розкривати деталі.

Відомий український співак Віталій Козловський відмовився говорити про причини свого звільнення з лав Збройних сил України.

На прем'єрному показі фільму "Мавка. Справжній міф" ведуча шоу "Ранок у великому місті" прямо запитала у артиста, чому його списали з української армії. Козловський відповів, що розповідатиме про це вже після закінчення війни Росії проти України:

"Настане момент, і я про це буду говорити. Я про це розкажу у великому інтерв’ю. Але мені здається, що зараз ще не час про це говорити відкрито так".

Як повідомляв УНІАН, раніше Віталій Козловський розповідав, що проходив військову службу у Національній гвардії Україні та Національному президентському оркестрі.

Наприкінці вересня минулого року Громадське з'ясувало, що влітку 2024-го артиста, який тоді був солдатом резерву 22 окремої механізованої бригади, звільнили у запас. Під час служби він мав проходити регулярні навчальні збори та давати концерти у військових підрозділах "для підтримки морально-психологічного стану та бойового духу" військовослужбовців.

Згідно із відповіддю Командування Сухопутних військ Збройних сил України, Козловського звільнили у запас через необхідність доглядати за дружиною з інвалідністю I чи II групи.

