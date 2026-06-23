З'явилися епічні кадри зі зйомок 'Одіссеї' Нолана (відео)

В український прокат "Одіссея" вийде вже 16 липня 2026 року.

Напередодні виходу епічного фентезі-бойовика "Одіссея" (The Odyssey) український прокатник стрічки B&H Film Distribution Company показав ексклюзивні кадри зі зйомок фільму.

Зокрема, в ролику можна побачити процес зйомок сцен у воді та у вогні, а також масштабних баталій.

Також у ролику присутні інтерв'ю самого режисера фільму Крістофера Нолана ("Пам'ятай", "Початок", "Інтерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет", "Оппенгеймер", трилогія "Темний лицар") і деяких виконавців головних ролей.

Відео дня

"Для мене цей фільм ніби квінтесенція всіх його (Нолана – ред.) вмінь і всього досвіду. Тут він постає на вершині своєї майстерності", – розповів виконавець ролі Телемаха Том Голланд ("Людина-павук" у кіновсесвіті Marvel).

Водночас виконавиць ролі антагоніста Антіноя Роберт Паттінсон ("Бетмен", "Мікі-17", "Маяк", "Тенет", "Драма", франшиза "Сутінки") заявив, що навіть більше очікує на вихід фільму як глядач, ніж як актор.

Як повідомляв УНІАН, раніше головні актори стрічки поділилися враженнями про масштаби зйомок. За їхніми словами, знімальний майданчик більше нагадував історичну реконструкцію, а команда була виснажена після кожного знімального дня.

В український прокат "Одіссея" вийде вже 16 липня 2026 року.

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