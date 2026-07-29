Вийшов трейлер нового римейку 'Афери Томаса Крауна' від Майкла Б. Джордана

Прем'єра фільму запланована на 5 березня 2027 року.

Кінокомпанія Amazon MGM Studios показала перший трейлер романтичного фільму-пограбування "Афера Томаса Крауна" (The Thomas Crown Affair).

Стрічка є вже другим римейком хіта 1968 року зі Стівом МакКуїном та Фей Данауей, після фільму 1999 року з Пірсом Броснаном і Рене Руссо.

В центрі сюжету – мільярдер Томас Краун, який спритно викрадає картину під прикриттям іншого невдалого пограбування. Його починає переслідувати страхова детективка, однак під час цієї гри в кішку-мишкуі вони закохуються один в одного.

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Головну роль у фільмі зіграв оскароносний Майкл Б. Джордан ("Чорна пантера", "Грішники", франшиза "Крід").

Він же виступив режисером картини – для нього це друга режисерська робота після "Крід III: Спадок Роккі Бальбоа" 2023 року.

Також у фільмі задіяні Адріа Архона ("Морбіус", "Кліпни двічі", "Найманий вбивця", серіали "Нарко", "Андор", "Справжній детектив"), Кеннет Брана ("Гаррі Поттер та Таємна кімната", "Операція "Валькірія", "Дюнкерк", "Тенет", "Привиди у Венеції", "Оппенгеймер"), Лілі Гладстон ("Вбивці квіткової повні", серіал "Під мостом"), Данай Гуріра (франшиза "Чорна пантера", серіал "Ходячі мерці), Пілу Асбек ("Люсі", "Оверлорд", серіали "Гра престолів", "Фундація") та інші.

Прем'єра фільму запланована на 5 березня 2027 року.

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