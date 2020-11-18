Фільм буде сумішшю анімації та гри живих акторів. Персонажів Тома і Джеррі відтворили за допомогою CGI.

Студія Warner Bros. представила перший трейлер повнометражного фільму "Том і Джеррі", що буде сумішшю анімації та гри живих акторів. Персонажів Тома і Джеррі відтворили за допомогою CGI.

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Режисером фільму виступив Тім Сторі ("Фантастична четвірка","Шафт"). У фільмі знімалися Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Кен Джонг, Роб Ділейні та інші актори.

За сюжетом співробітниця престижного готелю Кайла (Хлоя Грейс Морец) намагається видворити мишеня Джеррі, який ризикує зіпсувати майбутнє весільне торжество. За її "успіхами" пильно стежить суворий Містер Терренс (Майкл Пенья) — адміністратор готелю. Коли дівчина розуміє, що одній їй не впоратися, вона кличе на допомогу вуличного кота Тома.

В український прокат картина фільм 4 березня 2021 року.

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Автор: УНІАН