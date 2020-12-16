У мережу потрапив запис актора Тома Круза, в якій він обматюкав своїх підлеглих. Причиною інциденту стало те, що його підлеглі на місці зйомок "Місії нездійсненної" занадто близько стояли один до одного. А також вони були без масок.
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Про це повідомляє The Sun.
"Щоб я більше ніколи цього не бачив! Ніколи! А якщо я хоч ще раз побачу це, ви звільнені! Якщо хоч хтось в команді це зробить, для вас все скінчено. Ти, бл*дь! Ніколи цього не роби. Ніяких вибачень. Ви можете це розповісти людям, які залишилися без йоб*ного будинку, тому що вся індустрія загнулася. Ні їжі на столі, ні плати за коледж. І з цим я живу кожен день", - сказав Круз.
Нагадаємо, що зйомки "Місії нездійсненної" доводилося кілька разів переносити через пандемію коронавірусу.
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