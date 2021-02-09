У соціальних мережах з'явилося багато фотографій самого Тома Круза, зроблених в різних місцях Дубаю.

Американський актор Том Круз прибув в Об'єднані Арабські Емірати для зйомок фільмів «Місія нездійсненна 7» і «8».

Читайте такожСьому частини "Місії нездійсненної" не будуть знімати в УкраїніЗМІ дізналися, що він зустрівся зі своїм другом Ахмедом Аль Шейхом, керуючим директором Dubai Media Incorporated.

"Я радий вітати і прийняти в Дубаї мого хорошого друга Тома Круза. Світова зірка перебуває з робочим візитом в ОАЕ, де знімає один зі своїх нових фільмів – в Абу-Дабі", – сказав Аль Шейх.

Саймон Пегг, партнер Тома Круза по фільму, раніше повідомив, що знімальна група прибула в країну і займеться кіновиробництвом. Він опублікував в Instagram безліч коротких історій зі знімального майданчика в Абу-Дабі. Крім того, в соціальних мережах з'явилося безліч фотографій самого Тома Круза, зроблених в різних місцях Дубаю, передають russianemirates.

Режисер двох сиквелів Крістофер Маккуоррі також позначив номер MI7MI8 у своїй публікації в Instagram, розмістивши фото з пустелі Абу-Дабі.

У 2010 році на зйомках «Місія нездійсненна: Протокол Фантом» Том Круз без всякої страховки піднявся на пік найвищої будівлі в світі — хмарочоса Burj Khalifa в Дубаї — і написав на шпилі ім'я своєї дружини Кеті Холмс. Два роки по тому вони розлучилися.

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Автор: УНІАН