Перший епізод серіалу "Локі" вийде на стрімінговому сервісі Disney+ 11 червня 2021 року.

Кінокомпанія Marvel Studios представила перший трейлер майбутнього серіалу "Локі" з Томом Хіддлстоном.

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За сюжетом серіалу, зведений брат Тора і бог хитрості Локі, убитий Таносом у фільмі "Месники: Війна нескінченності", отримує можливість повернутися до життя після того, як в "Месники: Завершення" йому вдається втекти з тессерактом під час вояжу Месників в минуле. У трейлері видно, що відразу після втечі Локі потрапляє в таємничу організацію "Управління часовими змінами", де його змушують подорожувати в часі, виправляючи хід історії, порушений в результаті його втечі.

При цьому в трейлері глядач знайомиться з героєм Оуена Вілсона, який дебютує в кіновсесвіті Marvel в ролі Мобіуса м. Мобіуса - члена поліцейської організації "Управління часовими змінами", яка стежить за часовою лінією і мультивсесвітом.

Перший епізод серіалу "Локі" вийде на стрімінговому сервісі Disney+ 11 червня 2021 року. Він стане вже третім серіальним проектом в рамках четвертої фази кіновсесвіту Marvel після "Ванда/Віжн", що вийшов в січні 2021 року, і "Сокіл і Зимовий солдат", який саме зараз йде на Disney+.

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Автор: Марина Григоренко