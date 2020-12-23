Кліп знятий на пісню Level Of Concern.

Кліп гурту Twenty One Pilots на пісню Level Of Concern внесли до Книги рекордів Гіннеса.

Читайте такожЕмінем несподівано випустив новий альбом з 16 треків

Про це повідомляє World News Era.

Він потрапив до Книги рекордів як найдовше музичне відео - 178 днів. Цікаво, що шанувальники записували власні ролики і викладали їх на сайт групи. Адміністратори ж всі ці ролики додавали в основний кліп групи. У ньому вмістилося понад 162 тисячі робіт фанатів.

Twenty One Pilots витіснили попереднього рекордсмена - Фарелла Вільямса і його 24-годинне відео на пісню Happy.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН