Група випустила кліп / instagram.com/twentyonepilots
Кліп гурту Twenty One Pilots на пісню Level Of Concern внесли до Книги рекордів Гіннеса.
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Про це повідомляє World News Era.
Він потрапив до Книги рекордів як найдовше музичне відео - 178 днів. Цікаво, що шанувальники записували власні ролики і викладали їх на сайт групи. Адміністратори ж всі ці ролики додавали в основний кліп групи. У ньому вмістилося понад 162 тисячі робіт фанатів.
Twenty One Pilots витіснили попереднього рекордсмена - Фарелла Вільямса і його 24-годинне відео на пісню Happy.
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