Покази фільму наразі тривають у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.

Українська драма про війну на Донбасі "Клондайк" режисера Марини Ер Горбач, яка потрапила в лонг-ліст "Оскара" 2023 року, після урочистої прем'єри в престижному артхаусному кінотеатрі Нью-Йорка "Анджеліка" вийшла в прокат у США.

Як повідомляє прес-служба Samuel Goldwyn films, яка придбала права на фільм для дистрибуції в США, покази наразі тривають у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.

"Клондайк" стоїть як фарос, який проливає світло на культуру, історію та боротьбу України", – зауважив під час представлення фільму генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов.

Після прем'єрного показу "Клондайку" у Нью-Йорку відбулася дискусія з режисеркою Мариною Ер Горбач, яку модерувала американсько-українська актриса Оксана Лада, відома завдяки ролі в популярному серіалі HBO "Клан Сопрано".

Серед гостей прем'єри були акторка, ведуча та партнерка ЮНІСЕФ Стася Ровінська, фіналістка "Холостяка" Олександра Мудра, акторка Вікторія Варлей, Міс Всесвіт Україна Анна Заячківська, режисер фільму "Правило двох стін" Девід Гутник, селебріті менеджерка Ольга Самофалова, супермодель Тарас Романов, дизайнерка Олена Руденко, продюсерка фільмів Поліна Бучак, консул Наталія Мусіенко, представниця Постійного Представництва України при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку Ярослава Сочка та інші.

"Клондайк" – про що фільм

"Клондайк" – це четверта повнометражна стрічка української режисерки Марини Ер Горбач. Фільм був створений у співпраці України та Туреччини.

Події фільму відбуваються влітку 2014 року в селі Грабове Донецької області, яке поступово потрапляє під контроль підтримуваних Росією сепаратистів. Головні герої фільму – подружжя Ірка і Толік. Жінка перебуває на останніх місяцях вагітності, але вперто відмовляється залишати свій будинок, незважаючи на те, що там вже щосили відчувається війна. Переломним моментом стає 17 липня 2014 року, коли неподалік від Грабового падає збитий сепаратистами з "Бука" цивільний пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines.

Ця антивоєнна драма вже вразила критиків і глядачів на численних визначних кінофестивалях. Світова прем'єра стрічки відбулася на кінофестивалі "Санденс" у 2022 році, де фільм став першою українською ігровою стрічкою, що потрапила до конкурсної програми цього найвпливовішого фестивалю незалежного кіно у США, та отримала нагороду за найкращу режисуру. Також "Клондайк" був обраний офіційним представником України у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" на 95-й церемонії вручення премії "Оскар".

Як раніше повідомляв УНІАН, у червні 2023 року "Клондайк" також став доступним для перегляду онлайн в українському сегменті Netflix.

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