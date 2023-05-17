Підписники популярного стрімінгового сервісу зможуть подивитися ці два фільми онлайн вже в червні 2023 року.

Відразу два гучних українських кінохіта, випущених в прокат за останній рік, вийдуть онлайн на стрімінговому сервісі Netflix.

Так, вже 7 червня 2023 року стрімінговий гігант випустить українську драму про війну "Клондайк" від режисера Марини Ер Горбач, яка потрапила в лонг-ліст "Оскара" 2023 року, але в підсумку у фінальному списку номінантів їй місця не знайшлося.

Події фільму відбуваються влітку 2014 року в селі Грабове Донецької області, яке поступово потрапляє під контроль підтримуваних Росією сепаратистів. Головні герої фільму – подружжя Ірка і Толік. Жінка перебуває на останніх місяцях вагітності, але вперто відмовляється залишати свій будинок, незважаючи на те, що там вже щосили відчувається війна. Переломним моментом стає 17 липня 2014 року, коли неподалік від Грабового падає збитий сепаратистами з "Бука" цивільний пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines. Детальніше про фільм читайте в нашій окремій рецензії.

Крім того, 14 червня на Netflix вийде трагікомедія Антоніо Лукіча про абсолютно різних братів-близнюків – водія маршрутки Миколу і поліцейського Василя. З дитинства їх виховувала тільки мати, проте вже в дорослому віці вони дізналися, що їхній давно зниклий батько живе в Люксембурзі та він серйозно захворів. Після довгих вагань і сперечань хлопці все ж відправляються в подорож, щоб побачити його в останній раз. Однак чи виправдає результат цієї подорожі їхні очікування? Детальніше про фільм читайте в нашій окремій рецензії.

Зазначимо, в останні кілька років каталог Netflix почав активно поповнюватися українськими фільмами і серіалами самої різної спрямованості, особливо починаючи з 2022 року. Зокрема, зараз там вже доступні такі фільми, як "Мої думки тихі", "Я працюю на кладовищі", "Носоріг", "Дике поле", "Поводир", "Захар Беркут", "Максим Оса", "Скажене весілля" та інші. Також на Netflix можна подивитися серіали "Слуга народу", "Впіймати Кайдаша", "І будуть люди" і "Я – Надія".

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