З актором розірвали контракт після заяви МЗС України.

Сербський актор Мілош Бікович, який підтримує злочинний режим Кремля та вторгнення в Україну, таки не зніматиметься у третьому сезоні серіалу "Білий лотос", адже НВО розірвали з ним контракт. Цю інформацію зазначає видання Deadline.

Сам актор прокометував це рішення так:

"Для мене була велика честь бути обраним для зйомок "Білого лотоса", телесеріалу, який я дуже поважаю. Однак моя участь неможлива через причини, що виходять за рамки мистецтва, і я не піддаюся будь-якій розповіді, яка має на меті скомпрометувати мою чесність", - сказав Мілош.

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Його невелику роль Валентина - кокетливого йога та наставника готелю з покращення життя, будуть змінювати в серіалі.

Що відомо про конфлікт

На початку січня HBO оголосила, що сербський і російський актор Мілош Бікович зіграє в серіалі "Білий лотос". На цю ситуацію відреагувало Міністерство закордонних справ України. У відомстві розкритикували НВО за запрошення актора, який отримав нагороду від диктатора Володимира Путіна за внесок у російську культуру.

"HBO, чи можете ви працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?" - йдеться в заяві МЗС в соцмережі Х.

Нагадаємо, нещодавно Філіпа Кіркорова вирізали з серіалу "Свати".

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