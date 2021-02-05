Виконавець головної ролі Джаред Падалекі розповів, що серіал про техаського рейнджера отримає продовження.

"Уокер" - американський телесеріал в жанрі бойовика, ремейк серіалу "Крутий Уокер: техаський рейнджер" отримає продовження. Серіал продовжили на другий сезон.

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Про це в своєму Instagram розповів виконавець головної ролі - Джаред Падалекі.

"Гордий оголосити, що сьогодні нас вибрали на другий сезон!.. Готовий осідлати цю поїздку і віддати все, що у мене є. Велика любов з Техасу", - написав Падалекі.

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Переклад: Катерина Лиманська