В Google назвали найпопулярніші серед українців фільми та серіали / фото depositphotos.com

Попри повномасштабне вторгнення Росії до України і блекаут внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі, українці не тільки не припинили дивитися фільми та серіали, а й активно цікавилися ними.

Як йдеться у річному рейтингу Google, у категорії "Фільми" у 2022 році українців найбільше зацікавив черговий фільм із всесвіту Marvel "Людина-павук: Додому шляху нема". Також у першій десятці комедії, детективи та романтичні фільми.

Ось повний перелік фільмів, які в Україні шукали найбільше:

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  • "Людина-павук: Додому шляху нема";
  • "Не дивіться вгору";
  • "Смерть на Нілі";
  • "Пурпурові серця";
  • "Тор: Любов і грім";
  • "Співай 2";
  • "Скажене весілля 3";
  • "Три богатирі і кінь на троні";
  • "Дім Ґуччі";
  • "Швидше кулі/Швидкісний поїзд".

Приквел до серіалу "Гра престолів" став лідером серед серіалів, які шукали українці. Крім "Дома Дракона" в топі знайшлося місце і підлітковій драмі, і турецьким серіалам.

До 10 найпопулярніших потрапили:

  • "Дім Дракона";
  • "Ейфорія";
  • "Почуй мене";
  • "Мажор" (4 сезон);
  • "Гострі картузи" (6 сезон);
  • "Вигадана Анна";
  • "І просто так …";
  • "Гра в кальмара";
  • "Пісочна людина";
  • "Дивні дива" (4 сезон).

Нагадаємо, новий сезон ТВ-шоу "Холостяк" став беззаперечним лідером серед популярних в Україні шоу. Українці шукали шоу і новини про нього настільки часто, що "Холостяк 2022" став одним найпопулярніші запитів по всій країні.

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