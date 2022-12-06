Попри повномасштабне вторгнення Росії до України і блекаут внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі, українці не тільки не припинили дивитися фільми та серіали, а й активно цікавилися ними.
Як йдеться у річному рейтингу Google, у категорії "Фільми" у 2022 році українців найбільше зацікавив черговий фільм із всесвіту Marvel "Людина-павук: Додому шляху нема". Також у першій десятці комедії, детективи та романтичні фільми.
Ось повний перелік фільмів, які в Україні шукали найбільше:
- "Людина-павук: Додому шляху нема";
- "Не дивіться вгору";
- "Смерть на Нілі";
- "Пурпурові серця";
- "Тор: Любов і грім";
- "Співай 2";
- "Скажене весілля 3";
- "Три богатирі і кінь на троні";
- "Дім Ґуччі";
- "Швидше кулі/Швидкісний поїзд".
Приквел до серіалу "Гра престолів" став лідером серед серіалів, які шукали українці. Крім "Дома Дракона" в топі знайшлося місце і підлітковій драмі, і турецьким серіалам.
До 10 найпопулярніших потрапили:
- "Дім Дракона";
- "Ейфорія";
- "Почуй мене";
- "Мажор" (4 сезон);
- "Гострі картузи" (6 сезон);
- "Вигадана Анна";
- "І просто так …";
- "Гра в кальмара";
- "Пісочна людина";
- "Дивні дива" (4 сезон).
Нагадаємо, новий сезон ТВ-шоу "Холостяк" став беззаперечним лідером серед популярних в Україні шоу. Українці шукали шоу і новини про нього настільки часто, що "Холостяк 2022" став одним найпопулярніші запитів по всій країні.