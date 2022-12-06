Рейтинги за 2022 рік очолили новий фільм про людину-павука і приквел до "Гри престолів".

Попри повномасштабне вторгнення Росії до України і блекаут внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі, українці не тільки не припинили дивитися фільми та серіали, а й активно цікавилися ними.

Як йдеться у річному рейтингу Google, у категорії "Фільми" у 2022 році українців найбільше зацікавив черговий фільм із всесвіту Marvel "Людина-павук: Додому шляху нема". Також у першій десятці комедії, детективи та романтичні фільми.

Ось повний перелік фільмів, які в Україні шукали найбільше:

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"Людина-павук: Додому шляху нема";

"Не дивіться вгору";

"Смерть на Нілі";

"Пурпурові серця";

"Тор: Любов і грім";

"Співай 2";

"Скажене весілля 3";

"Три богатирі і кінь на троні";

"Дім Ґуччі";

"Швидше кулі/Швидкісний поїзд".

Приквел до серіалу "Гра престолів" став лідером серед серіалів, які шукали українці. Крім "Дома Дракона" в топі знайшлося місце і підлітковій драмі, і турецьким серіалам.

До 10 найпопулярніших потрапили:

"Дім Дракона";

"Ейфорія";

"Почуй мене";

"Мажор" (4 сезон);

"Гострі картузи" (6 сезон);

"Вигадана Анна";

"І просто так …";

"Гра в кальмара";

"Пісочна людина";

"Дивні дива" (4 сезон).

Нагадаємо, новий сезон ТВ-шоу "Холостяк" став беззаперечним лідером серед популярних в Україні шоу. Українці шукали шоу і новини про нього настільки часто, що "Холостяк 2022" став одним найпопулярніші запитів по всій країні.

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