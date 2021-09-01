Фестиваль триватиме з 1 до 11 вересня.

Сьогодні стартує 78-й Венеційський кінофестиваль після річного затишшя у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Організатори сподіваються, що суворий COVID-протокол допоможе уникнути проблем з 11-денним кіномарафоном. театри працюють наполовину. А червону доріжку огородили спеціальною стінкою, щоби запобігти скупченню натовпу охочих отримати автограф від кумирів.

На відкритті від гостей вимагають обов’язкового дотримання маскового режиму і наявності COVID-сертифіката.

Агентству повідомили, що кіноіндустрія скучила за випуском нових фільмів, яскравими і гучними прем’єрами і перезапуском стрічок, які лежали на полицях архівів весь карантин.

Організатори пообіцяли велику кількість зірок. Перший день фестивалю відкриватиме картина іспанського режисера Педра Альмодовара, відомого своїми конверсійними комедіями, "Паралельні матері" з Пенелопою Круз у головній ролі.

Довгоочікуваним показом буде автобіографічний фільм Паоло Соррентіно про втрату батьків "Рука Божа", а Меггі Джилленгол презентує свою дебютну повнометражку "Загублена донька" з Олівією Колман та Дакотою Джонсон у головних ролях.

Україну цього року представлятимуть одразу три проекти. Зокрема, фільм Валентина Васяновича "Відблиск".

Журі цього року очолив південнокорейський режисер ("Паразити") Пон Чжун Хо.

До основної програми Венеційського кінофестивалю цього року увійшов 21 фільм:

"Паралельні матері" Педро Альмадовар;

"Спенсер" Пабло Ларраін;

"Америка Латина" Даміано та Фабіо Д'Інноченцо;

"Інше слово" Стефан Брізе;

"Коробка" Лоренцо Вігас;

"Капітан Волконогів утік" Олексій Чупов та Наталя Меркулова;

"Картковий лічильник" Пол Щредер;

"Виродки" Габріеле Майнетті;

"Рука Божа" Паоло Соррентіно;

"Буває" Одрі Діван;

"Отвір" Мікеланджело Фраммартіно;

"Не залишайте слідів" Ян П. Матушинський;

"Загублена дочка" Меґі Джиленхол;

"Втрачені ілюзії" Ксав'є Джаннолі;

"Мона Ліза та Кровний Місяць" Ана Лілі Амірпур;

"Офіційний конкурс" Гастон Дюпра та Маріано Кон;

"Про роботу 2: Зниклі 8" Ерік Матті;

"Сила собаки" Джейн Кемпіон;

"Захід сонця" Мішель Франко.

"Відблиск" Валентин Васянович.

Автор: Яна Ставська