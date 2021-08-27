Уся творча команда гурту вакцинована від коронавірусу.

Американський рок-гурт Kiss скасував заплановані виступи у Пенсильванії через підтверджений COVID-19 у вокаліста Пола Стенлі.

Про це повідомляє TMZ.

За словами близьких музиканта, Пол був вакцинований і почувається добре, попри позитивний результат на COVID-тест.

В цей час гурт перебував у Пенсильванії з гастролями. Через COVID-статус Стенлі артистам довелося припинити виступи.

Читайте такожВийшов перший трейлер біографічної драми про принцесу Діану "Спенсер"Раніше у соцмережах ходили чутки, що концерт скасували через нібито хворобу серця Стенлі, але представники Kiss інформацію спростували, відповівши, що "це не той випадок".

Сам Стенлі назвав нібито серцевий напад "маячнею". Зірка зазначив, що здоровий, як бик. Просто отримав підтвердження інфікування коронавірусом.

"Друзі! Я у порядку! Не в інтенсивній терапії! Моє серце щодня тягне 26 миль на велосипеді. Не знаю, звідки це взялося, але це повна маячня", – йдеться у твіті знаменитості.

Цього місяця у Kiss – багато виступів по штатах США. Наступний концерт музикантів запланований у Північній Кароліні. Представник гурту пообіцяв невдовзі надати додаткову інформацію про гастролі рок-виконавців, наголосивши, що кожен член творчої команди вакцинований від COVID-19.

Виданню відповіли, що музиканти працювали у спеціальних пузирях, щоб унеможливити зараження коронавірусом. Крім того, у Kiss є штатний працівник з протоколу безпеки COVID-19, який стежить за дотриманням усіх рекомендацій ВООЗ.

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Автор: Іван Бойко