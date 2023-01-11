Найращою драматичною актрисою цього року стала Кейт Бланшет.

Оголошено переможців однієї з головних премій світу у сфері кіно та телебачення "Золотий глобус".

Як повідомляється у Twitter премії, серед фільмів найбільше нагород зібрав "Банши Інішерина", а серед серіалів - "Початкова школа Ебботт". Вони отримали по три статуетки.

У світі кіно нагороду отримали (хороший список, що подивитись на вихідних):

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найкращий режисер - Стівен Спілберг, "Фабельмани";

найкращий сценарій - Мартін МакДона, "Банши Інішерина";

найкращий драматичний фільм - "Фабельмани";

найкращий комедійний фільм - "Банши Інішерина";

найкращий анімаційний фільм - "Піноккіо", Гільєрмо дель Торо;

найкращий фільм не англійською мовою - "Аргентина, 1985", Сантьяго Мітре.

Найкращим комедійним актором цього року став Коллін Фаррел ("Лобстер", "Справжній детектив", "Бетмен"), який зіграв роль у "Банши Інішерина". А от найкращою комедійною акторкою - Мішель Йео у кінострічці "Все скрізь і одразу".

Статуетку як найкраща драматична актриса отримала цього року Кейт Бланшетт. Нагороду вона отримала за роль у фільмі "Тар". Найкращим драматичним актором став Остін Батлер за фільм "Елвіс".

Серед серіалів "Золотий глобус" отримав відомий приквел "Дім дракона" (драматичний серіал). Разом з ним нагороду отримали сатирична комедія "Білий лотос" та псевдодокументальний серіал - "Початкова школа Ебботт".

За роль у цьому жанрі кіномистецтва статуетки отримали:

найкраща актриса міні-серіалу - Аманда Сейфрід, "Вибула";

найкращий актор міні-серіалу - Еван Пітерс, "Дамер";

найкращий актор драматичного серіалу - Кевін Костнер, "Йеллоустоун";

найкраща актриса драматичного серіалу - Зендея, "Ейфорія";

найкращий актор комедійного серіалу - Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь";

найкраща актриса комедійного серіалу - Куінта Брансон, "Початкова школа Ебботт".

Цього року почесну нагороду за внесок у телебачення вхопив Раян Мерфі, а за внесок у кінематограф - Едді Мерфі.

Зеленський виступив на премії Золотий глобус

Президент України Володимир Зеленський звернувся до глядачів кінопремії "Золотий глобус". Третьої світової війни не буде, це не трилогія, наголосив він. Президента України представив актор та режисер Шон Пенн, який зустрічався з українським лідером у листопаді минулого року у Києві та знімав документальний фільм про Україну.

На початку свого звернення Зеленський нагадав про перший "Золотий глобус" у 1944 році.

"Друга світова війна ще не закінчилася, але ситуація змінилася, всі знали, хто переможе. Попереду були ще битви і сльози, саме тоді з’явилася премія "Золотий глобус" для вшанування найкращих виконавців 1943 року... Зараз 2023 рік, війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється", - сказав він.

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