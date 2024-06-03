Стрічка має назву "Останній танець".

Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment презентувала перший трейлер фантастичного екшену "Веном: Останній танець". В головній ролі зіграв відомий британський актор Том Гарді.

У центрі сюжету трилеру від Marvel залишається незмінний Едді Брок – журналіст, який возз'єднався з розумним інопланетянином Веномом. Внаслідок цього чоловік отримує надлюдські можливості, і разом вони борються з негідниками. У третій частині трилогії журналіст наблизиться до космічного всесвіту "Людини-павука" і, познайомиться з Клітусом Кессіді. Він знову потраплятиме у небезпечні пригоди, рятуючи людей.

Після того, як симбіот Веном залишає Едді, Брок випадково стає об'єктом нападу іншого загадкового зловмисника, який намагається використати його для власних цілей. Едді, в несвідомому стані, не може захистити себе.

У той час як детектив Малліган, приховуючись під ім'ям Токсина, починає своє розслідування. У фіналі фільму здається, що Едді загинув, але загадкові події залишаються нез'ясованими, його очі засвічуються блакитним світлом, натякаючи на те, що історія може продовжитися.

Режисеркою стрічки стала Келлі Марсель, яка працювала над першими двома частинами. У годовних ролях, окрім Гарді, також зіграли Чиветел Еджіофор, Джуно Темпл, Рис Іфанс, Пеггі Лу, Аланна Убах та Стівен Грем.

Назва "Останній танець" натякає, що третій епізод стане останнім у серії фільмів. Прем'єра "Веном 3" запланована на 25 жовтня 2024 року.

"Едді та Веном переховуються. Переслідуваний обома світами, дует змушений ухвалити руйнівне рішення, яке опустить завісу на останньому танці Венома та Едді", – йдеться в синопсисі.

Нагадаємо, раніше вийшов перший трейлер комедійного бойовика "Самотні вовки".

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