В український прокат фільм вийде 19 вересня 2024 року.

Кінокомпанія Sony Pictures представила перший трейлер комедійного екшна "Самотні вовки" (Wolfs), головні ролі в якому зіграли Бред Пітт та Джордж Клуні.

В центрі сюжету фільму – двоє конкуруючих професійних "чистильників", які змушені об’єднати зусилля, щоб приховати сліди гучного злочину. Проте, неочікувано для них, звичайна справа перетворюється на справжній безлад.

Для Пітта і Клуні, які є давніми друзями в реальному житті, це вже не перша спільна робота. Тим не менше, востаннє вони разом грали в одному фільмі аж у 2007 році – у кримінальній комедії "Тринадцять друзів Оушена". Також цього року вони опидва мали невеличкі ролі з озвучування анімаційних персонажів у фільмі "Уявні друзі" Джона Кразінські.

Також у фільмі зіграли Остін Абрамс (серіали "Ходячі мерці", "Ейфорія"), Емі Раян (серіали "Закон і порядок", "Офіс", "Шугар") та Пурна Джаганнатан (серіали "Картковий будинок", "Велика маленька брехня").

Режисером "Самотніх вовків" виступив Джон Воттс, який до цього зняв три останні частини "Людини-павука" з Томом Голландом (2017, 2019, 2021 роки), а також трилер "Поліцейський автомобіль" з Кевіном Бейконом (2015).

Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 19 вересня 2024 року.

Зауважимо, що комедійний бойовик "Самотні вовки" є наступним проектом післяя "Наполеона" Рідлі Скотта, випущенним в рамках угоди між компанією Apple та Sony Pictures Releasing про випуск їхніх фільмів у кінотеатральний прокат, а не лише на стрімінгах онлайн.

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