Євгенія Власова прийняла зірковий челендж.

Українська співачка Євгенія Власова вирішила про себе нагадати участю в новому сезоні шоу "Танці з зірками".

"Для мене "Танці з зірками" - це шлях, на якому я хочу пізнати себе і можливості свого тіла. Це найкраще, що могло статися з моєю кар'єрою, тому що я завжди мріяла танцювати. Для мене це набагато глибше, ніж просто участь у найпопулярнішому шоу країни. Мені важливо дізнатися свої можливості", - сказала Євгенія Власова.

Нагадаємо, #танциззіркаміchallenge вже прийняли такі зірки: співачка Джамала, учасник групи Танок на майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка групи Kazka Олександра Заріцька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко і фронтмен групи Kadnay Дмитро Каднай.

Прийняв виклик і українсько-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу "Танці з зірками".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич