Лозниця підсумував, що був і залишається українським режисером.

Режисер Сергій Лозниця відреагував на своє виключення з Української кіноакадемії. Через те, що в кіноакадемії, пояснюючи своє рішення, назвали Лозницю "космополітом", той звинуватив колег по цеху в сталінському підході і нацизмі.

Про це він написавши в Facebook.

Режисер зазначив, що ще 27 лютого, перед початком повномасштабного вторгнення, закликав громадських діячів засудити агресію Путіна. Також він зазначив, що зараз допомагає біженцям за кордоном.

Саме через м'яке ставлення до злочинів Росії Лозниця покинув Європейську кіноакадемію, але проти бойкоту росіян, які виступали проти політики Путіна: "У трагічній ситуації війни, мені здається, потрібно намагатися зберігати здоровий глузд. Я проти бойкоту тих моїх колег, російських кінематографістів, які виступали і виступають проти злочинів путінського режиму".

Окремо Лозниця згадав про скандальний фестиваль російського та українського кіно "Від Львова до Уралу" у Франції, зазначивши, що подія у Нанті не фінансується російськими інститутами, а кошти від показу підуть на екстрену гуманітарну допомогу Україні.

"Виступаючи проти "космополітизму", українські "академіки" використовують сталінський дискурс, в основі якого - ненависть, заперечення інакомислення, утвердження колективної провини, заборона на будь-прояв вільного індивідуального вибору... Не громадянська позиція, не прагнення до об'єднання всіх розсудливих і волелюбних людей у боротьбі з російською агресією, не інтернаціональне зусилля всіх демократичних країн для перемоги в цій війні, а саме "національна ідентичність". На жаль, це нацизм. Подарунок кремлівській пропаганді від Української кіноакадемії", - висловився режисер.

Лозниця підсумував, що був і залишається українським режисером.

Лозницю виключили з Української кіноакадемії 19 березня, коли українські кінематографісти дізналися про його участь в організованому у Франції фестивалі російського кіно "від Львова до Уралу".

20 березня глава кіноакадемії Пилип Іллєнко, пояснюючи рішення організації, назвав режисера космополітом і звинуватив його в кон'юнктурі. Українська культурна спільнота обурилася позицією Лозниці щодо перспектив російського кіно в Україні.

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