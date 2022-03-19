Фільми Лозниці включили в програму кінофестивалю російського кіно у французькому місті Нант під назвою "від Львова до Уралу.

Голова правління Української кіноакадемії Пилип Іллєнко заявив, що режисер Сергій Лозниця ніколи не вважав себе українцем, а згадував про українське громадянство тільки тоді, коли потрібно було отримати держфінансування проектів.

Про це Іллєнко написав у Facebook.

Він зазначив, що Лозниця давно мешкає за межами України, проте оголошує себе "жертвою" цієї війни. Лозниця, за словами Іллєнка, відкинув відповідальність за агресію РФ російських кінематографістів.

Режисер не погоджувався з бойкотом російського кіно у перші дні війни, оскільки "ніхто не обирає, де народитися", а громадянство взагалі є "лотереєю".

"А згадував пан Лозниця про свій "лотерейний квиток" у вигляді українського громадянства, як правило, з міркувань кон’юнктури, в тому числі з метою отримання державного фінансування своїх проєктів. Зрештою, пан Лозниця сам визнає себе людиною російської культури у своїх інтерв’ю, про це свідчить і вся його творчість", - зазначив Іллєнко.

Іллєнко додав, що публічна позиція Лозниці шкодила репутації Української кіноакадемії.

"Наш заклик до бойкоту російського кіно по суті має стосуватися також і человека русской культуры Сергея Лозницы, який волею сліпого жереба є українським громадянином. Настав час видатному російському режисеру воз’єднатися із великим кораблем російської культури. Не сумніваюся, що його там його чекає віп-каюта", - написав Іллєнко.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня стало відомо про виключення режисера Сергія Лозниці з Української кіноакадемії.

Фільми Лозниці включили в програму кінофестивалю російського кіно у французькому місті Нант під назвою "від Львова до Уралу", що це неприпустимо "під час кривавої повномасштабної війни, яку розв'язала Росія".

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