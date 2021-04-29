Це історія про дорослішання хлопчика, наповнена морозивом, пастою і нескінченними поїздками на скутері.

Вийшов дубльований трейлер нового мультфільму від Disney і Pixar "Лука".

Події мультфільму розгортаються на мальовничому узбережжі італійської Рів'єри. Це історія про дорослішання хлопчика, наповнена морозивом, пастою і нескінченними поїздками на скутері.

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Головний герой Лука ділить свої пригоди зі своїм новим кращим другом, але розвагам і веселощам загрожує прихований глибоко-глибоко секрет: морські чудовиська з іншого світу, які живуть прямо під поверхнею води.

Фільм зрежисований номінантом на премію «Оскар» Енріко Казароза («Місяць»), а продюсером стрічки стала Андреа Уоррен («Лава», «Тачки 3»).

Анімація "Лука" від Disney і Pixar вийде в український прокат з 17 червня.

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Автор: Ольга Броскова