Прем'єра серіалу запланована на каналі Showtime 17 квітня.

Канал Showtime представив трейлер біографічного серіалу під назвою "Перша леді", який оповідає про життя і політичну діяльність дружин президентів США.

У серіалі три головні героїні, які були першими леді країни в різні періоди історії.

Глядачі побачать Елеонору Рузвельт у виконанні Джилліан Андерсон, Мішель Обаму - її зіграє Віола Девіс, і Бетті Форд, роль якої дісталася Мішель Пфайффер.

У серіалі також зіграли Аарон Екхарт (Джеральд Форд), О. Т. Фагбенлі (Барак Обама), Кіфер Сазерленд (Франклін Рузвельт) і Дакота Фаннінг (Сьюзан Форд).

Серіал зніме режисер Сюзанна Бір ("Пташиний короб", "Відіграти назад").

Прем'єра серіалу "Перші леді" відбудеться на каналі Showtime 17 квітня.

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