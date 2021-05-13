У Києві в палаці "Україна" відбулася 10-та ювілейна церемонія вручення Національної музичної премії YUNA-2021.
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YUNA-2021: список переможців премії
Найкраща виконавиця: alyona alyona
Найкращий виконавець: MONATIK
Найкращий поп-гурт: TVORCHI
Найкращий рок-гурт: The HARDKISS
Найкращий дует: Тіна Кароль і Юлія Саніна з піснею "Вільна"
Найкращий хіп-хоп-хіт: "Гори" alyona alyona і KALUSH
Найкращий альбом: 13 waves TVORCHI
Найкраща пісня: "Дежавю" Артема Пивоварова
Найкраща пісня іншою мовою: Make It Rain Champagne Вєрки Сердючки
Найкращий електронний хіт: Bonfire TVORCHI
Найкращий естрадний хіт: "По кайфу" Олега Кензова
Відкриття року: Lida Lee
Найкращий відеокліп: ТНМК "Історія України за 5 хвилин"
Найкраща пісня до фільму: "Вільна" Тіни Кароль та Юлії Саніної
Найкращий менеджмент артиста: Єгор Кирьянов The HARDKISS; Ірина Монатік MONATIK
Найкраще концертне шоу: The HARDKISS. Акустика
Спеціальна премія за внесок у розвиток музичної індустрії: Тіна Кароль
Інший формат: DakhaBrakha
YUNA і карантин
10-та церемонія Національної музичної премії YUNA відбулася 12 травня в київському Палаці "Україна", до цього подія кілька разів переносилася через карантин. Пряма телетрансляція події проходила на головному музичному каналі країни М1.
Подія відбулася з дотриманням усіх карантинних норм.
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