YUNA-2021: названо переможців музичної премії

Найкращим виконавцем став MONATIK, а виконавицею - alyona alyona.

У Києві в палаці "Україна" відбулася 10-та ювілейна церемонія вручення Національної музичної премії YUNA-2021. Читайте такожTVORCHI презентували кліп, в якому головний герой опиняється у віртуальній реальності YUNA-2021: список переможців премії Найкраща виконавиця: alyona alyona Найкращий виконавець: MONATIK Найкращий поп-гурт: TVORCHI Найкращий рок-гурт: The HARDKISS Найкращий дует: Тіна Кароль і Юлія Саніна з піснею "Вільна" Найкращий хіп-хоп-хіт: "Гори" alyona alyona і KALUSH Найкращий альбом: 13 waves TVORCHI Найкраща пісня: "Дежавю" Артема Пивоварова Найкраща пісня іншою мовою: Make It Rain Champagne Вєрки Сердючки Найкращий електронний хіт: Bonfire TVORCHI Найкращий естрадний хіт: "По кайфу" Олега Кензова Відкриття року: Lida Lee Найкращий відеокліп: ТНМК "Історія України за 5 хвилин" Найкраща пісня до фільму: "Вільна" Тіни Кароль та Юлії Саніної Найкращий менеджмент артиста: Єгор Кирьянов The HARDKISS; Ірина Монатік MONATIK Найкраще концертне шоу: The HARDKISS. Акустика Спеціальна премія за внесок у розвиток музичної індустрії: Тіна Кароль Інший формат: DakhaBrakha YUNA і карантин 10-та церемонія Національної музичної премії YUNA відбулася 12 травня в київському Палаці "Україна", до цього подія кілька разів переносилася через карантин. Пряма телетрансляція події проходила на головному музичному каналі країни М1. Подія відбулася з дотриманням усіх карантинних норм. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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