Хто переміг у номінаціях премії YUNA-2021 / фото YUNA

У Києві в палаці "Україна" відбулася 10-та ювілейна церемонія вручення Національної музичної премії YUNA-2021.

Читайте такожTVORCHI презентували кліп, в якому головний герой опиняється у віртуальній реальності

YUNA-2021: список переможців премії

Найкраща виконавиця: alyona alyona 

Найкращий виконавець: MONATIK

Найкращий поп-гурт: TVORCHI

Найкращий рок-гурт: The HARDKISS 

Найкращий дует: Тіна Кароль і Юлія Саніна з піснею "Вільна" 

Найкращий хіп-хоп-хіт: "Гори" alyona alyona і KALUSH

Найкращий альбом: 13 waves TVORCHI 

Найкраща пісня: "Дежавю" Артема Пивоварова

Найкраща пісня іншою мовою: Make It Rain Champagne Вєрки Сердючки

Найкращий електронний хіт: Bonfire TVORCHI 

Найкращий естрадний хіт: "По кайфу" Олега Кензова

Відкриття року: Lida Lee 

Найкращий відеокліп: ТНМК "Історія України за 5 хвилин"

Найкраща пісня до фільму: "Вільна" Тіни Кароль та Юлії Саніної

Найкращий менеджмент артиста: Єгор Кирьянов The HARDKISS; Ірина Монатік MONATIK

Найкраще концертне шоу: The HARDKISS. Акустика 

Спеціальна премія за внесок у розвиток музичної індустрії: Тіна Кароль

Інший формат: DakhaBrakha

YUNA і карантин

10-та церемонія Національної музичної премії YUNA відбулася 12 травня в київському Палаці "Україна", до цього подія кілька разів переносилася через карантин. Пряма телетрансляція події проходила на головному музичному каналі країни М1.

Подія відбулася з дотриманням усіх карантинних норм.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко