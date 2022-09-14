13 вересня в День міста Буча кінопродюсер Олександр Щур та режисер Станіслав Тіунов презентували тизер-трейлер до свого фільму-драми "Буча".

Сюжет художньої кінострічки заснований на реальних подіях, що відбувалися у містах Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь під час російської окупації у лютому-квітні 2022 року.

Фільм-байопік розповість про порятунок 203 місцевих жителів Костянтином Гудаускас – громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та проживає в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість приїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації – вбивства, пограбування, зґвалтування.

Після деокупації Київської області Костянтин став героєм багатьох публікацій та телевізійних сюжетів у впливових національних та світових ЗМІ, серед яких французьке видання Le Monde, телеканал France 24, британський телеканал ITV news та інших.

"Після того, як у квітні стало відомо, що відбувалося у Бучі та інших містах України, які були окуповані, стало зрозуміло, що про трагедію українського народу повинні дізнатися у всьому світі, – розповідає Олександр Щур, продюсер фільму "Буча". – Ми вважаємо, що реалізація цього проекту допоможе Україні привернути увагу міжнародної спільноти й спонукатиме нарощувати економічну та військову допомогу надалі".

Зйомки кінофільму "Буча" заплановані на грудень-січень, а премʼєра відбудеться на роковини трагедії.

У стрічку також буде включена сцена порятунку відомого українського композитора, лауреата Шевченківської премії Ігоря Поклада, який під час подій фільму перебував у своєму будинку в Ворзелі. Декілька творів Ігоря Дмитровича, такі як "Сіла птаха" та Марш Сотні з оперети "Конотопська відьма" будуть використані у фільмі в якості саундтреків. Автором головного саундтреку до стрічки виступив Іса Меліков – відомий азербайджанський композитор і продюсер.

Виконавцем ролі головного антагоніста став В’ячеслав Довженко – український актор театру і кіно, лауреат премії "Золота дзиґа" за найкращу чоловічу роль.

"Маючи вже перші іноземні інвестиції й чітке розуміння що кожна гривня в Україні необхідна для допомоги нашим Збройним силам, ми й надалі плануємо залучати кошти за кордоном за рахунок донатів та інвесторів, – каже Станіслав Тіунов, режисер стрічки. – Українці теж можуть допомоги, максимально поширювати інформацію про стрічку, щоб привернути увагу ЗМІ, медійних персон та меценатів".

Тизер-трейлер до фільму "Буча" був представлений в Києві в кінотеатрі "Оскар", захід зібрав велику кількість ЗМІ та повний зал гостей, серед яких Андрій Хливнюк, Семен Горов, Олексій Суханов, Ольга Сумська, Олег Панюта, Андрій Джеджула, Данієль Салем, Марина Кінах, Олена Гребенюк, Володимир Нечипорук, Артемій Єгоров, Дмитро Оськін, Юрій Великий, Валерій Жидков, Степан Казанін, Андрій Алфьоров, Дмитро Муравський, Віталій Борисюк, Володимир Жовнір, Ірина та В’ячеслав Дюденко, Олімпія Вайтмусташ та Олександр Смирнов. Присутні вшанували памʼять загиблих хвилиною мовчання.

Нагадаємо, раніше Disney представила трейлер "Русалоньки" з темношкірою актрисою.

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