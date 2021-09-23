Документальний фільм вийде вже 28 вересня 2021 року.

Не встигла американська поп-діва Брітні Спірс позбутися опікунства батька, як в мережі з'явився трейлер документального фільму про неї.

Режисер Ерін Лі Карр зняв картину, яка розповість історію Брітні Спірс. У фільмі йдеться про те саме опікунство, яке неабияк зіпсувало життя співачки і спровокувало акцію по всьому світу #FreeBritney.

У самому трейлері показано аудіоповідомлення співачки своєму адвокату.

"Привіт, мене звуть Брітні Спірс. Я дзвонила тобі раніше. Я дзвоню знову, тому що просто хотіла переконатися, що ми в процесі скасування опікунства", - каже артистка.

Читайте такожСтівену Кінгу - 74: найкращі фільми за книгами "короля жахів"Нагадаємо, нещодавно батько Брітні Спірс звернувся до суду з проханням позбавити його опікунства над дочкою. Після того як суддя підтримала його позов, Брітні оголосила про заручини зі своїм коханим Семом Асгарі.

На тлі такої події Спірс навіть пішла з Instagram і вирушила в міні-відпустку зі своїм нареченим. Але довго без соціальних мереж вона не витримала і днями заявила про своє повернення. Зірка вже встигла опублікувати кілька відео з дивними танцями, які раніше викликали занепокоєння у її шанувальників.

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Автор: Діана Могилєвич