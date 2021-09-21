Співачка вирішила повернутися в соціальні мережі.

39-річна американська поп-співачка Брітні Спірс, яка нещодавно прийняла рішення покинути Instagram, знову повернулася.

Зірка після заручин з 27-річним професійним бодібілдером Семом Асгарі опублікувала в соціальній мережі кілька роликів з дивними танцями під пісні Ленні Кравіца.

"Деякі кадри з моєї відпустки на вихідних, щоб відсвяткувати мої заручини з моїм... чорт візьми... нареченим... Я досі не можу в це повірити! Я не могла довго триматися подалі від Інстаграму, так що я вже повернулася", - підписала кадри Брітні.

Нагадаємо, пара разом вже майже п'ять років - Брітні Спірс познайомилася з танцюристом і персональним тренером Семом Асгарі на зйомках кліпу на свою пісню Slumber Party в 2016 році.

Читайте такожБагатодітна мама: Ешлі Грем виявилася вагітна двійнеюПро заручини вони повідомили після несподіваного повороту в судовій тяжбі Брітні Спірс з її батьком. Так, Брітні позбавили від опіки батька.

Для співачки це буде вже третій шлюб - вперше вона вийшла заміж за друга дитинства Джейсона Олександра (пара розійшлася через 55 годин), а вдруге вона три роки була одружена з Кевіном Федерлайном, який відсудив у неї право опіки над двома їхніми дітьми.

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Автор: Діана Могилєвич