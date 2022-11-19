Олексій Комаровський розповів, що під час візитів до Бучі, Гостомеля та Ірпеня бачив жахливі картини, втім пригадав одну світлу історію.

Олексій Комаровський став автором фільму "Область героїв". Це перша кінострічка про повномасштабну війну в Україні. Прем’єра відбудеться 24 листопада. В ексклюзивному інтерв’ю УНІАН Комаровський розповів, що йому довелося бачити в Бучі, Гостомелі та Ірпені.

"Побачив смерть, відчув біль, бажав помсти. Окупанти знищували нашу красу, наше щасливе й достойне життя. Такі стильні, гарні українські будинки, які навмисно розстріляні, розкрадені. Цивільні автівки з десятками кульових отворів, жодного живого місця… І скрізь сотні, сотні гільз подекуди ще трупи…" - сказав Комаровський.

Втім йому запам’яталася одна дуже світла та натхненна історія, яка дарує віру у найкраще:

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"Ми все це бачили у новинах та телеграм-каналах. А мені ще дуже запам’яталося таке: серед всієї цієї розрухи, смертельної тиші, побачив бадьорого дідугана з інструментами, який відновлював свій паркан біля такої стильної хатинки, насвистуючи якийсь жвавий мотивчик. За хвилину до нього вийшла охайна бабця, винесла йому чогось гарячого попити, а він ще буркнув на неї, бо обпікся. Декілька разів, сьорбнувши напій, принесений коханою дружиною, він далі собі продовжив майструвати. Тоді я відчув, що життя сюди повернеться дуже швидко. Нас не перемогти".

Нагадаємо, автор фільму "Область героїв" розповів, як 24 лютого вранці зустрів у Києві ДРГ.

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