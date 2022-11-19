Олексій Комаровський став автором фільму "Область героїв". Це перша кінострічка про повномасштабну війну в Україні. Прем’єра відбудеться 24 листопада. В ексклюзивному інтерв’ю УНІАН Комаровський розповів, що йому довелося бачити в Бучі, Гостомелі та Ірпені.
"Побачив смерть, відчув біль, бажав помсти. Окупанти знищували нашу красу, наше щасливе й достойне життя. Такі стильні, гарні українські будинки, які навмисно розстріляні, розкрадені. Цивільні автівки з десятками кульових отворів, жодного живого місця… І скрізь сотні, сотні гільз подекуди ще трупи…" - сказав Комаровський.
Втім йому запам’яталася одна дуже світла та натхненна історія, яка дарує віру у найкраще:
"Ми все це бачили у новинах та телеграм-каналах. А мені ще дуже запам’яталося таке: серед всієї цієї розрухи, смертельної тиші, побачив бадьорого дідугана з інструментами, який відновлював свій паркан біля такої стильної хатинки, насвистуючи якийсь жвавий мотивчик. За хвилину до нього вийшла охайна бабця, винесла йому чогось гарячого попити, а він ще буркнув на неї, бо обпікся. Декілька разів, сьорбнувши напій, принесений коханою дружиною, він далі собі продовжив майструвати. Тоді я відчув, що життя сюди повернеться дуже швидко. Нас не перемогти".
Нагадаємо, автор фільму "Область героїв" розповів, як 24 лютого вранці зустрів у Києві ДРГ.