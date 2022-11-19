Олексій Комаровський розповів, за якою ознакою визначив ворога.

24 листопада в прокат виходить перший фільм про повномасштабну війну в Україні - "Область героїв". Його автор Олексій Комаровський дав ексклюзивне інтерв’ю УНІАН, де розповів про свій ранок 24 лютого. Як зізнався чоловік, в цей день він був в Києві. Коли почалися перші вибухи, вже не спав. В цей буремний час він навіть мав зустріч з ДРГ. Визначив їх по тому, що вони не знали що таке додаток "Дія".

"Я був у центрі Києва, і вже о 5:30 ранку мав першу зустріч з ДРГ. Вони під виглядом "простих киян" спитали російською: "Брат, що робити збираєшся? Може, знаєш, де зброю дають?". Їх видало авто, поведінка й повадки. У мене якось автоматично кмітливість спрацювала, і я кажу: "В "Дії" подивись, там все є". Після відповіді "де? де?" мені стало ясно, "де" цим "братішкам" місце", - розповів Комаровський.

Він додав, що одразу після цього випадку зв’язався з правоохоронними органами. Ті зреагували дуже швидко.

"За хвилину я передав інформацію, куди потрібно, і буквально за 3-4 хвилини прибув наряд. Правоохоронці їх затримали. Все відбулося дуже швидко", - додав Олексій.

Зазначимо, "Область героїв" - це перший фільм про повномасштабну війну. Він розповідає про волонтерів, які рятували людей, ризикуючи своїм життям. Особливість фільму в тому, що герої зіграли самі себе.

Область героїв: трейлер

Нагадаємо, автор фільму "Область героїв" розповів щемливу історію про героїв.

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