Зйомки фільму розпочнуться уже невдовзі у Лондоні.

Зірка американського сатиричного серіалу "Містер Бін" Роуен Аткінсон разом з Саллі Гоукінс, Олівією Колман та Тімоті Шаламе зіграють у приквелі до фільму "Чарлі та шоколадна фабрика" від Warner Bros.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Керувати зйомками у Лондоні буде режисер Пол Кінг, уже відомий публіці за фільмом "Паддінгтон".

Глядачам обіцяють показати історію становлення відомого улюбленця британських дітлахів, читачів оповідань Роальда Дала, – власника казкової кондитерської Вонки.

Читайте такожВийшов перший трейлер 4 сезону серіалу "Озарк"За продюсування стрічки взявся Девід Гейман (фільми про Паддінгтона й Гаррі Поттера). Нещодавно він спільно з Люком Келлі продюсував іншу екранізацію творів Дала – адаптацію "Відьом".

Попередньо, фільм вийде у прокат у 2023 році.

Фільм "Чарлі та шоколадна фабрика" режисера Тіма Бартона вийшов на екрани у 2005 році, роль дивакуватого кондитера Вонки тоді зіграв легендарний голлівудський актор Джоні Депп.

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Автор: Віолетта Орлова