Шаламе сам читав книжки Френка Герберта.

Американський актор Тімоті Шаламе, який виконав роль Пола Атріда в екранізації Дені Вільнева "Дюна", знявся для китайського Vogue.

Фото та відео зі зйомок вже з’явилися на офіційних сторінках журналу та в профілі самого актора.

Цього разу Шаламе показався у сексуальній напівпрозорій майці з чорними хуліганськими підтяжками. На інших кадрах актора переодягнули у чорну тоновану жилетку під військовий бронежилет.

У фотосесії стилісти також проекспериментували з волоссям актора, зробивши йому зачіску у стилі "кислотного" панка.

Крім того, видання окремо оприлюднило колаж зі світлин домашнього архіву Шаламе.

В інтерв’ю журналістам Шаламе зауважив, що від зйомок завжди отримує тільки задоволення, а ще згадав про надзвичайний спадок Френка Герберта – автора серії про Пола Атріда.

Як виявилось, Шаламе сам читав книжки Герберта.

"Надзвичайне у роботі над "Дюною" те, що ми можемо опиратися на спадок Френка Герберта, у нас є можливість зануритися у неймовірну книжку Френка. І подивіться, як це вплинуло на фільми, книжки, відеоігри, на яких я виріс – чи то Halo, Gears of War або "Аватар". І це не класична розповідь, вона не намагається вгамувати ваш апетит поп-корном. Це майже по-біблейськи. Навіть у тому, що стосується екранізації. Краса цієї книжки полягає не тільки у побудові світу, а й у її філософії. Френк Герберт був екологом до того, як став письменником. Ці уроки все ще залишаються актуальними і потрібними сьогодні", – відповів Шаламе.

Крім того, актор відверто розповів, як почувається на зйомках.

"Коли ви граєте, ви справді повинні бути цим персонажем. Робити щось тільки заради того, щоби вдати з себе щось унікальне – небезпечно. Подібні речі не пасують для актора. Ніхто ж у реальному житті не думає: "О, я зараз у кіно, і мені треба зробити щось цікаве. Тільки якщо ви не берете участь у реаліті-шоу, мабуть", – додав він.

"Дюна" – фантастичний фільм Дені Вільнева за сценарієм Еріка Рота, Джона Спайтса і Вільнева. До акторського ансамблю фільму входять Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендея, Шарлотта Ремплінґ, Джош Бролін, Дейв Батиста, Джейсон Момоа, Хав'єр Бардем та Стеллан Скашгорд.

Це перша з запланованих двох частин кіноадаптації однойменного роману Френка Герберта, яка охоплює приблизно першу половину книги.

Спочатку випуск фільму був запланований на 17 грудня 2020 року, пізніше дату світової прем'єри перенесли на 1 жовтня 2021.

Автор: Віолетта Орлова